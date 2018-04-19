Свадьба британского принца Гарри и актрисы Меган Маркл обойдется в неполные три миллиона долларов, без учета расходов на безопасность, которая выльется в баснословные 43 миллиона долларов. Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Таким образом, общая стоимость свадебной церемонии обойдется в почти 46 миллионов долларов. Такую цифру озвучили эксперты.

Отмечается, что выделенные королевской семьей 43 миллиона долларов будут потрачены на охрану гостей свадьбы силами профессиональных снайперов и полицейских под прикрытием.

Место проведения обойдется в "скромные" полмиллиона долларов. На угощения планируют потратить 409 тысяч долларов. Платье Меган Маркл, макияж и прическа - 445 тысяч долларов. На фоне этого костюм жениха будет невороятно скромным - на него потратят 12 тысяч долларов.

Ранее "Страна" писала о том, что стала известна предсвадебная диета Меган Маркл.

Также мы сообщали, что в Британии перед свадьбой принца Гарри покажут наряды принцессы Дианы.