Снайперы, тайные агенты и бюджет в $46 млн. Появились подробности свадьбы принца Гарри и Меган Маркл
Свадьба британского принца Гарри и актрисы Меган Маркл обойдется в неполные три миллиона долларов, без учета расходов на безопасность, которая выльется в баснословные 43 миллиона долларов. Об этом идет речь в сюжете ТСН.
Таким образом, общая стоимость свадебной церемонии обойдется в почти 46 миллионов долларов. Такую цифру озвучили эксперты.
Отмечается, что выделенные королевской семьей 43 миллиона долларов будут потрачены на охрану гостей свадьбы силами профессиональных снайперов и полицейских под прикрытием.
Место проведения обойдется в "скромные" полмиллиона долларов. На угощения планируют потратить 409 тысяч долларов. Платье Меган Маркл, макияж и прическа - 445 тысяч долларов. На фоне этого костюм жениха будет невороятно скромным - на него потратят 12 тысяч долларов.
Ранее "Страна" писала о том, что стала известна предсвадебная диета Меган Маркл.
Также мы сообщали, что в Британии перед свадьбой принца Гарри покажут наряды принцессы Дианы.