В пресс-службе администрации президента Украины считают "фейком" обнародованную нардепом-беглецом Александром Онищенко запись его разговора с президентом Украины Петром Порошенко, касающейся экс-министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Фейки не требуют комментариев", - сказали сегодня, 19 апреля в пресс-службе администрации президента Украины.

Ранее абсолютно аналогичным образом прокомментировал пленки глава фракции БПП в Раде Артур Герасимов.

На записи Онищенко и человек с голосом Порошенко обсуждают "договорняк" с экс-министром экологии Николаем Злочевским по закрытию уголовных дел против него.

Ранее "Страна" сообщала, что в БПП прокомментировали скандал с пленками Онищенко, на которых записан Порошенко.

Также мы писали, что "Это шок и импичмент для Порошенко", - экс-глава СБУ о книге и пленках Онищенко.