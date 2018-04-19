После разгромной победы над Мариуполем в полуфинале Кубка Украины (5 - 1) игроки донецкого Шахтера остались в Харькове, где продолжают подготовку к очередному туру Премьер-лиги, в котором сыграют с полтавской Ворсклой.

Команда решила сделать сюрприз харьковчанам и проведет открытую тренировку для своих болельщиков, после которой устроит автограф-сессию с игроками.

Об этом сообщает официальный сайт "горняков".

Открытая тренировка состоится в пятницу 20 апреля на ОСК "Металлист". Начало в 11:00. Болельщики смогут занять места на трибунах в секторах № 5 - 9. Вход на них будет открыт с 10:30.

Ранее "Страна" сообщала, что экс-форвард Шахтера Евгений Селезнев забил два гола Галатасараю и вывел свою команду в финал Кубка Турции.