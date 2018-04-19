В четверг, 19 апреля, остатки воды из Донецкой фильтровальной станции, которая приостановила работу после обстрела, поступают в резервуары Авдеевки.

Об этом в Twitter сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий.

"По состоянию на 19.04 ДФС законсервирована. Остатки воды из системы поступают в резервуары Авдеевки, откуда вода подается населению. Работу планируется возобновить после договоренностей КП ВодаДонбасу с МККК и СММ ОБСЕ по сопровождению персонала к ДФС", - говорится в сообщении.

Фото: twitter.com/mtot_gov_ua

В пресс-центре штаба АТО сообщили, что закрытие этой станции на длительное время может вызвать серьезные гуманитарные последствия и еще больше дестабилизировать обстановку в регионе.

Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой Авдеевку, Красногоровку и Верхнеторецкое, а также временно оккупированные Донецк, Ясиноватую и ряд небольших поселков.

Напомним, что в Госдепе осудили обстрел Донецкой фильтровальной станции.

Как сообщала "Страна", в Кабмине заявили, что Авдеевка останется без воды до субботы.