Под Харьковом мужчина на тракторе взял на таран постамент с флагом Украины
В Харьковской области хулиган на тракторе Т-150 свалил постамент с флагом Украины, который был установлен на месте, где ранее возвышался памятник Ленину. Инцидент произошел в райцентре Дергачи 18 апреля около 23:00. Об этом сообщает ТТ-инфо.
Сотрудникам вневедомственной охраны удалось задержать злоумышленника-тракториста, который пытался скрыться с места преступления. Для дальнейшего разбирательства задержанного доставили в Дергачевский отдел полиции.
Фото: tt.inf.ua
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