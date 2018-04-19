В Харь­ков­ской об­ласти хулиган на трак­то­ре Т-150 сва­лил по­ста­мент с фла­гом Укра­и­ны, который был установлен на месте, где ранее возвышался па­мят­ник Ле­ни­ну. Инцидент произошел в райцентре Дер­га­чи 18 апреля около 23:00. Об этом сообщает ТТ-инфо.

Сотрудникам вне­ве­дом­ствен­ной охра­ны удалось за­дер­жа­ть злоумышленника-трак­то­ри­ста, ко­то­рый пы­тал­ся скрыть­ся с места пре­ступ­ле­ния. Для дальнейшего разбирательства задержанного доставили в Дер­га­чев­ский отдел по­ли­ции.

Фото: tt.inf.ua

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