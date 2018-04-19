Депутаты Киеврады решили прекратить договор с компанией-инвестором "Хэнсфорд-Украина" на строительстве торгово-развлекательного центра на Почтовой площади Киева.

Об этом пишет "Громадське".

Проект документа депутаты поддержали в первом чтении. Проектом также предусмотрено продолжение археологических раскопок и создание музея истории Почтовой площади.

Автор проекта-решение Сергей Гусовский настаивал на голосовании за документ в целом, однако ему отказали.

Теперь в течение 7 дней в проект будут вноситься поправки, после чего документ вынесут на голосование в целом.

В то же время власти города соглашается на создание музея, однако заявляют, что для прекращения договора нет юридических оснований.

19 апреля под Киевской городской государственной администрацией собрались около 50 активистов, которые в очередной раз требовали прекратить договор о застройке исторической территории Почтовой площади и Андреевского спуска.

Напомним, городской председатель Виталий Кличко заявил, что музей на Почтовой будет, но расторгать договор с застройщиком Киевсовет не может.

КГГА заключила договор с "Хэнсфорд-Украина" в 2013 году. ООО "Хенсфорд-Украина" связывали с людьми экс-президента Украины Виктора Януковича.

Ранее "Страна" сообщала, что активисты заставили "Киевстар" демонтировать станцию на Осокорках из-за боязни "излучения".

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