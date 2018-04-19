Мобильный оператор компания "Киевстар" начал рассылку сообщений контрактным и корпоративным абонентам об автоматическом переводе их с 1 мая на новые тарифы с повышением стоимости на 30-50%.

Это объясняют запуском 4G, сообщает "Интерфакс-Украина".

Представитель мобильного оператора сообщил, что рассылка об изменении тарифов должна пройти в самое ближайшее время.

По его словам, тариф 180 грн в месяц автоматически запланирован к переводу на тариф 275 грн в месяц, что означает повышение стоимости почти на 53%.

Если абонент не согласен с новым тарифом, он может самостоятельно выбрать другой из новой линейки. И если он дешевле существующего - заплатить 30 грн.

Для контрактных абонентов в связи с введением 4G оператор подготовил шесть тарифных планов – от 95 до 1000 грн в месяц. Самый дешевый тариф "Киевстар 4G" включает безлимитные интернет и звонки внутри сети, 150 минут на другие сети, 150 смс, "Kyivstar Go TV light" и "Киевстар Футбол легкий".

В самом дорогом "Киевстар 4G Business VIP" помимо безлимитных интернета и звонков внутри сети 4000 минут на другие сети, 4000 смс, 100 минут звонков за границу "Kyivstar Go TV light", "Киевстар Футбол легкий","SIM пара" и "Microsoft Office 365" при стоимости 1000 грн/мес.

Для корпоративных абонентов также доступно 6 тарифных планов: "Киевстар 4G 125", "Киевстар 4G 175", "Киевстар 4G 275", "Киевстар 4G Premium", "Киевстар 4G Business" и "Киевстар 4G Business VIP".

Напомним, что глава "Киевстара" рассказал, как Порошенко прервал аукцион по 4G.

Ранее "Страна" писала, как мобильные операторы Украины продают абонентам 4G.

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