В Киеве лист обшивки слетел с нового ТРЦ и рухнул на пенсионерку. Фото
Сегодня, 19 апреля, в Киеве на проспекте Победы напротив станции метро "Политехнический институт" порывами сильного ветра сорвало железные листы и перекрытия с нового торгово-развлекательного центра "Смарт Плаза".
При этом пострадала проходившая мимо пенсионерка, которую ударило железным листом по голове. Об этом говорится в сообщении ресурса Киев Оперативный в Facebook.
Фото: facebook.com/KyivOperativ/posts/490263641369727
Фото: facebook.com/KyivOperativ/posts/490263641369727
На опубликованных фото видны следы крови на тротуарной плитке возле подземного перехода.
О состоянии пострадавшей пенсионерки пока ничего неизвестно - ее увезла с места происшествия карета скорой помощи.
На месте инцидента работают сотрудники полиция.
Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве объявили штормовое предупреждение на 19-20 апреля.
Также мы сообщали, что циклон, который идет с севера, испортит погоду в Украине до воскресенья.