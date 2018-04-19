Сегодня, 19 апреля, в Киеве на проспекте Победы напротив станции метро "Политехнический институт" порывами сильного ветра сорвало железные листы и перекрытия с нового торгово-развлекательного центра "Смарт Плаза".

При этом пострадала проходившая мимо пенсионерка, которую ударило железным листом по голове. Об этом говорится в сообщении ресурса Киев Оперативный в Facebook.

Фото: facebook.com/KyivOperativ/posts/490263641369727

Фото: facebook.com/KyivOperativ/posts/490263641369727

На опубликованных фото видны следы крови на тротуарной плитке возле подземного перехода.

О состоянии пострадавшей пенсионерки пока ничего неизвестно - ее увезла с места происшествия карета скорой помощи.

На месте инцидента работают сотрудники полиция.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве объявили штормовое предупреждение на 19-20 апреля.

Также мы сообщали, что циклон, который идет с севера, испортит погоду в Украине до воскресенья.