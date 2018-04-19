В Киеве будут судить клофелинщика, который поджидал жертв у метро
В Киеве будут судить грабителя, который поджидал жертв у станций метро и автовокзала и "угощал" напитками, в которые подсыпал клозепин.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Следователи направили в суд обвинительный акт в отношении 34-летнего уроженца Харьковской области.
Во время досудебного расследования работники Голосеевского управления полиции доказали причастность злоумышленника к трем аналогичным преступлениям, два из которых - со смертельным исходом: причиной смерти судмедэкспертиза назвала отравление клозепином и этиловым спиртом.
Первый инцидент произошел в августе 2017 года на проспекте Голосеевском. Злоумышленник познакомился с мужчиной и "угостил" его алкогольным напитком, в который заранее подсыпал клозепин. Когда пострадавший потерял сознание, преступник украл у него мобильный телефон.
Аналогичный случай произошел в октябре 2017: злоумышленник отравил незнакомца и забрал у него мобильный телефон, кожаную сумку и банковские карточки.
А в ноябре 2017 злоумышленник выследил еще одного незнакомца и ограбил его: этого человека врачам удалось спасти.
Фигуранту грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Напомним, что в Киеве судят клофелинщиков, забивших до смерти гражданина Турции.
Как сообщала "Страна", в Симферополе школьник угостил одноклассников просроченным клофелином.