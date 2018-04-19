"Народный фронт" отказывается сегодня, 19 апреля на заседании Верховной Рады голосовать за новый состав Центральной избирательной комиссии.

Об этом "Стране" сообщил источник во фракции партии.

"Голосование должно состояться сегодня, но мы голосовать не будем", - сообщил он. По его словам, "у руководства фракции и части депутатов" есть опасения, что "Блок Петра Порошенко" выступает за новый состав ЦИК, чтобы запустить процесс досрочных выборов в Раду.

"Возможно, они (в БПП- Прим.Ред.) всего лишь блефуют. Но мы не дадим голоса все равно", - отметил он.

На сегодняшний пленарный день запланировано голосование за новых членов ЦИК, "объективки" на каждого из 14 кандидатов розданы депутатам. В ЦИК, при этом, всего 13 вакантных мест.

Ранее "Страна" сообщала, что Комитет Рады рекомендовал депутатам уволить 13 членов ЦИК.

Также Бойко заявил о подготовке властями фальсификации выборов.