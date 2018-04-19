Евгений Селезнев, украинский легионер турецкого Акхисара, продолжает феерить в Турции. Украинский нападающий стал настоящим героем ответного полуфинала против грозного Галатасарая.

Мало кто рассчитывал, что Акхисару удастся справиться с соперником после домашнего поражения со счетом 1 - 2. Однако Евгений Селезнев сумел сотворить сенсацию. Он вышел на поле в стартовом составе и еще в первом тайме дважды поразил ворота хозяев, которые так и не смогли отойти от шока. В итоге 2 - 0 в пользу Акхисара и команда вышла в финал Кубка Турции.

Герой матча Евгений Селезнев мчит с мячом к центру поля после забитого гола, фото: galatasaray.org

В финале, который состоится 9 мая, Акхисар сыграет с победителем пары Фенербахче - Бешикташ. Первая игра команд закончилась вничью - 2 - 2.

Напомним, что после январского перехода из Карабюкспора в Акхисар Евгений Селезнев сыграл за команду 18 матчей и забить девять мячей.

Ранее "Страна" сообщала, что Король стейков лично приготовил мясо для Евгения Селезнева после победы над Фенербахче.