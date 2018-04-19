Произошедший накануне вечером в эфире телеканала NewsOne инцидент между народными депутатами Сергеем Мельничуком и Дмитрием Линько (Мельничук сильным ударом разбил нос Линько) вылился в открытие уголовного производства. Об этом на своей странице в Facebook написал спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

Фото: facebook.com

"Киевская местная прокуратура №9 начала уголовное производство по факту инцидента, произошедшего между народными депутатами Украины Сергеем Мельничуком и Дмитрием Линько в вечернем эфире одного из телеканалов.

Сведения внесены в ЕРДР с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

Досудебное расследование поручено следователям СО Соломенского управления полиции ГУ НП в г. Киеве, процессуальное руководство будет осуществлять местная прокуратура", - говорится в сообщении.

Напомним, народный депутат Сергей Мельничук разбил нос депутату "Радикальной партии" Дмитрию Линько после эфира ток-шоу "Украинский формат" на телеканале NewsOne.

Ранее "Страна" писала о том, что опубликовано видео, как нардепы подрались в кулуарах из-за поправки Лозового.