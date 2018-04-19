Оппозиционный блок регистрирует постановление об отмене решения Верховной Рады относительно обращения к Вселенскому Патриарху Варфоломею об автокефалии Православной церкви в Украине.

Об этом "Стране" сообщили в Оппозиционном блоке.

"Пока не будет рассмотрено это постановление, спикер не сможет подписать сегодняшнее решение и оно не сможет вступить в силу", -отмечает собеседник. Следующая пленарная неделя, на которой парламент сможет рассмотреть постановление ОБ, состоится только через 3 недели.

В Оппозиционном блоке до этого заявили, что не станут поддерживать обращение, поскольку расценивают его, как предвыборную агитацию Порошенко, и напомнили, что государство не должно вмешиваться в дела церкви. Отказалось голосовать "за" и "Возрождение".

Ранее "Страна" сообщала, что Рада поддержала обращение Порошенко к Патриарху Варфоломею об автокефалии.

Также Оппозиционный блок заблокировал трибуну Рады во время обсуждения церковной инициативы.