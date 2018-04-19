Главные трофеи европейского клубного футбола привезут в Киев 21 апреля и торжественно передадут городу.

Послы женской и мужской Лиги чемпионов УЕФА сезона-2017/2018 Ия Андрущак и Андрей Шевченко передадут Кубки мэру Киева Виталию Кличко и президенту Федерации футбола Украины Андрею Павелко.

А потом Кубки отправятся в 10-дневное путешествие по Украине, передает ФФУ.

Маршрут путешествия Кубков Лиги чемпионов

Мариуполь (22 апреля, 16.00-20.00, Театральная площадь),

Днепр (23 апреля, 13.00-19.00, Фестивальный причал у Шара желаний).

Харьков (26 апреля, 13.00-20.00, площадь Конституции возле исторического музея).

Одесса (29 апреля, 10.00-15.00 - локация уточняется).

Львов (30 апреля, 17.00-21.00, сквер братьев Рогатинцев возле памятника Вячеславу Чорновилу).

Ранее "Страна" сообщала, что в УЕФА отстранили от еврокубков еще два футбольных клуба.