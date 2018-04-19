Генпрокуратура передала в Печерский райсуд Киева обвинительный акт в отношении бывшего министра юстиции Александра Лавриновича по делу о возвращении к Конституции 1996 года.

Об этом этом сообщает УНН.

"Дело передали в Печерский суд вчера", - сообщили в Генпрокуратуре.

Лавриновича подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 109 УК Украины, то есть в совершении совместно с другими лицами захвата государственной власти.

6 сентября 2017 его уведомили о подозрении в захвате вместе с другими лицами государственной власти в Украине путем конституционного переворота в 2010 году.

Изменения в Конституцию были не нарушением, а выполнением функциональных обязанностей, сказал тогда Александр Лавринович.

Напомним, что 17 апреля, стороне защиты экс-министра юстиции Александра Лавриновича вручили обвинительный акт, что означает, что дело будет направлено в суд.

Как сообщала "Страна", ГПУ завершила досудебное расследование дела экс-министра юстиции Лавриновича.