На Донбассе законсервировали работу Донецкой фильтровальной станции.

Это многострадальное предприятие находится на территории, подконтрольной "ДНР" недалеко от Авдеевки. Оно снабжает водой примерно 400 тысяч человек по обе стороны линии фронта. И само находится в эпицентре войны.

Станцию с 2014 года регулярно обстреливают, ее работники гибнут и получают ранения, а оборудование - масштабные повреждения. Стороны сваливают ответственность друг на друга.

Но на этот раз обстрелы довели до того, что ДФС вообще остановила свою работу на неопределенный срок.

"Страна" разбиралась, в том, что произошло и как это связано с глобальной повесткой дня.

Ранили пять работников

17 апреля под обстрел попала колонна автомобилей рабочей смены ДФС, которая двигалась к станции, пять человек получили ранения.

"Это была дневная смена сотрудников фильтровальной станции. Они ехали в рабочем автобусе и попали под обстрел. Пятеро ранены, один - в тяжелом состоянии", - сообщил исполняющий обязанности директора коммунального предприятия "Вода Донбасса" Александр Евдокимов.

Раненые находятся в больнице города Ясиноватая (под контролем "ДНР"), им оказывают помощь. У пострадавших пулевые ранения: нападение на автобус было совершено автоматчиками, что подтверждают и в ОБСЕ.

Ситуация вокруг станции накалилась еще в ночь перед инцидентом - судя по отчету ОБСЕ за 17 апреля, стреляли одинаково густо с обеих сторон. Первые зафиксированные организацией полеты снарядов шли с западной стороны.

"Поздно вечером 16 и в ночь на 17 апреля камера СММ на Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка) зафиксировала (в хронологической последовательности) 2 взрыва неопределенного происхождения, 8 снарядов с запада на восток и 2 взрыва неопределенного происхождения, а затем в общей сложности 9 взрывов неопределенного происхождения и 46 снарядов (25 с востока на запад и 12 с запада на восток) — все в 1–3 км к югу".

После дневного обстрела автобуса сотрудники станции законсервировали предприятие. Как говорилось в сообщении "Воды Донбасса" - на время, пока не будут предоставлены гарантии безопасности.

"Уже остановили, сливается хлор, чтобы не остался в трубах. Останавливают насосную станцию. Это не значит, что мы закрыли ее навсегда, просто нам нужны гарантии безопасности для сотрудников", - сказал он Евдокимов.

Видео консервации опубликовали подконтрольные "ДНР" ресурсы. Там видно сопровождение работников станции "силовиками" из Донецка.

Чем чревата остановка станции

В результате остановки без воды останется Авдеевка, хотя есть резерв на несколько дней. Также в Ясиноватой введут жесткий график использования воды.

Предприятие обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны фронта. Это, прежде всего, Донецк и Ясиноватая, часть Макеевки, поселки Васильевка и Спартак, находящиеся под контролем "ДНР", а также Авдеевка, Красногоровка и Верхнеторецкое, подконтрольные ВСУ.

Общее число потребителей превышает 400 тысяч человек.

Однако в Донецке местные жители нехватки воды пока не ощущают. По их словам, у города есть резерв воды минимум на месяц и альтернативные ее источники. Водное голодание больше коснется населенных пунктов, расположенных совсем близко к линии соприкосновения.

В непризнанной "ДНР", которая контролирует территорию станции, заявили, что предприятие может заработать уже к субботе. Но это далеко не факт.

Взаимные обвинения

В "ДНР" зачявили, что работников станции обстреляли украинские военные.

Российский Следственный комитетом уже даже открыл дела против ВСУ за якобы обстрел станции.

"Следствие занимается установлением лиц, отдавших приказ на обстрел служебного транспорта, а также исполнителей данного преступления", - заявляют в Москве.

Украинскую армию обвинил в "теракте" и "глава ДНР" Александр Захарченко.

В пресс-центре штаба АТО в свою очередь заявили, что станцию обстреляли сепаратисты.

"В штабе АТО убеждены, что ситуация вокруг Донецкой фильтровальной станции специально инсценирована и спровоцирована главарями оккупационной администрации РФ накануне заседания Трехсторонней контактной группы в Минске, чтобы очередной раз дискредитировать силы Антитеррористической операции и иметь дополнительный рычаг давления на украинскую сторону переговорного процесса в Минске", - говорится в Facebook штаба.

В Кабмине (также как и сепаратисты) обещают с субботы восстановить водоснабжение Авдеевки. В Донецкой областной военно-гражданской администрации запланировано заседание комиссии по привлечению техники для подвоза технической и питьевой воды.

Реакция ОБСЕ и США

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик отметил нестабильную ситуацию в зоне конфликта на Донбассе, упомянув и инцидент с ДФС.

"В последнее время ситуация была далеко не стабильная", - сказал Сайдик в Минске по итогам очередного заседания. По его словам, были зафиксированы "печальные инциденты с гражданскими жертвами". "Среди них вчерашний обстрел автобуса с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции, а также гибель семьи при наезде автомобиля на взрывное устройство", - добавил Сайдик.

США осуждают обстрел Донецкой фильтровальной станции, а вину за него возлагают на Россию. Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепа Хизер Нойерт.

"Соединенные Штаты осуждают обстрел гражданских сотрудников Донецкой фильтровальной станции в Украине, в результате которого ранения получили пять человек. Атака на станцию ​​грозит прекращением поставок воды для 350 тыс. украинцев, проживающих по обе стороны линии разграничения", - отметила Нойерт.

Она добавила, что "Госдепартамент вновь призывает Россию вывести свои силы из Восточной Украины и в полной мере соблюдать обязательства согласно минским соглашениям". "Поскольку Россия, продолжает вооружать, готовить, управлять и воевать на стороне подчиненных ей сил на Донбассе, она несет ответственность за ухудшение гуманитарной ситуации на востоке Украины", - подчеркнула Нойерт.

Зеркало обострения между РФ и США

Эпизод с консервацией важнейшего объекта жизнеобеспечения в Донбассе укладывается в логику обострения на фронте в последние дни.

Буквально на днях произошел обстрел Куйбышевского района Донецка и соседней Старомихайловки (под контролем "ДНР"). Взаимные обстрелы активизировались и в Луганской области.

Как рассказывала "Страна", обострение совпало с сирийским кризисом между РФ и США. С обеих сторон на Донбассе ждали наступления противника в случае "горячей" войны на Ближнем Востоке. "Глава ДНР" Александр Захарченко даже объявил сборы резервистов.

Судя по всему, обстрел сотрудников Донецкой фильтровальной станции - эхо этого обострения.

Однако вопрос может трактоваться и в более широком контексте. С недавних пор все проблемные темы на Донбассе начал комментировать Госдепартамент США.

Так было с потенциально радиоактивной шахтой "Юнком", так произошло и с ДФС.

А началось это с химатаки в Сирии, которая произошла на фоне активно раскручиваемого "дела Скрипаля" в Британии - где тоже, если верить Лондону, имело место использование боевого газа.

Кто бы не обстрелял Донецкую фильтровальную станцию, тренд понятен - Вашингтон, который в период "раннего Трампа" высказывался по Донбассу очень уклончиво, вдруг стал комментировать каждое ЧП, указывая прямым виновником Россию.

Это также говорит об ужесточении противостояния Москвы и Вашингтона. Даже формат "Волкер - Сурков", который весь прошлый год внушал какие-то надежды и вывел в повестку дня вопрос миротворцев, оказался поставлен на паузу.

Возможно, именно поэтому готовится встреча Путина с Трампом, которую активно лоббирует Белый Дом. Все другие способы снять хотя бы часть противоречий, похоже, себя исчерпали.

Впрочем, не исключено, что обострение - что в Сирии, что на Донбассе - как раз и призвано сорвать эту встречу. Или сделать ее чисто формальной, заранее установив для переговорщиков "красные флажки" из взаимных враждебных актов, от которых уже нельзя будет отмахнуться.