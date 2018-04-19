Донецкая фильтровальная станция. Фото voda.dn.ua
Донецкая фильтровальная станция. Фото voda.dn.ua

На Донбассе законсервировали работу Донецкой фильтровальной станции.

Это многострадальное предприятие находится на территории, подконтрольной "ДНР" недалеко от Авдеевки. Оно снабжает водой примерно 400 тысяч человек по обе стороны линии фронта. И само находится в эпицентре войны. 

Станцию с 2014 года регулярно обстреливают, ее работники гибнут и получают ранения, а оборудование - масштабные повреждения. Стороны сваливают ответственность друг на друга.

Но на этот раз обстрелы довели до того, что ДФС вообще остановила свою работу на неопределенный срок. 

"Страна" разбиралась, в том, что произошло и как это связано с глобальной повесткой дня. 

Ранили пять работников

17 апреля под обстрел попала колонна автомобилей рабочей смены ДФС, которая двигалась к станции, пять человек получили ранения. 

"Это была дневная смена сотрудников фильтровальной станции. Они ехали в рабочем автобусе и попали под обстрел. Пятеро ранены, один - в тяжелом состоянии", - сообщил исполняющий обязанности директора коммунального предприятия "Вода Донбасса" Александр Евдокимов.

Раненые находятся в больнице города Ясиноватая (под контролем "ДНР"), им оказывают помощь. У пострадавших пулевые ранения: нападение на автобус было совершено автоматчиками, что подтверждают и в ОБСЕ. 

Ситуация вокруг станции накалилась еще в ночь перед инцидентом - судя по отчету ОБСЕ за 17 апреля, стреляли одинаково густо с обеих сторон. Первые зафиксированные организацией полеты снарядов шли с западной стороны. 

"Поздно вечером 16 и в ночь на 17 апреля камера СММ на Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка) зафиксировала (в хронологической последовательности) 2 взрыва неопределенного происхождения, 8 снарядов с запада на восток и 2 взрыва неопределенного происхождения, а затем в общей сложности 9 взрывов неопределенного происхождения и 46 снарядов (25 с востока на запад и 12 с запада на восток) — все в 1–3 км к югу". 

После дневного обстрела автобуса сотрудники станции законсервировали предприятие. Как говорилось в сообщении "Воды Донбасса" - на время, пока не будут предоставлены гарантии безопасности.

"Уже остановили, сливается хлор, чтобы не остался в трубах. Останавливают насосную станцию. Это не значит, что мы закрыли ее навсегда, просто нам нужны гарантии безопасности для сотрудников", - сказал он Евдокимов. 

Видео консервации опубликовали подконтрольные "ДНР" ресурсы. Там видно сопровождение работников станции "силовиками" из Донецка. 

Чем чревата остановка станции

В результате остановки без воды останется Авдеевка, хотя есть резерв на несколько дней. Также в Ясиноватой введут жесткий график использования воды.

Предприятие обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны фронта. Это, прежде всего, Донецк и Ясиноватая, часть Макеевки, поселки Васильевка и Спартак, находящиеся под контролем "ДНР", а также Авдеевка, Красногоровка и Верхнеторецкое, подконтрольные ВСУ.

Общее число потребителей превышает 400 тысяч человек. 

Однако в Донецке местные жители нехватки воды пока не ощущают. По их словам, у города есть резерв воды минимум на месяц и альтернативные ее источники. Водное голодание больше коснется населенных пунктов, расположенных совсем близко к линии соприкосновения.

В непризнанной "ДНР", которая контролирует территорию станции, заявили, что предприятие может заработать уже к субботе. Но это далеко не факт. 

Взаимные обвинения

В "ДНР" зачявили, что работников станции обстреляли украинские военные.

Российский Следственный комитетом уже даже открыл дела против ВСУ за якобы обстрел станции.

"Следствие занимается установлением лиц, отдавших приказ на обстрел служебного транспорта, а также исполнителей данного преступления", - заявляют в Москве.

Украинскую армию обвинил в "теракте" и "глава ДНР" Александр Захарченко. 

В пресс-центре штаба АТО в свою очередь заявили, что станцию обстреляли сепаратисты. 

"В штабе АТО убеждены, что ситуация вокруг Донецкой фильтровальной станции специально инсценирована и спровоцирована главарями оккупационной администрации РФ накануне заседания Трехсторонней контактной группы в Минске, чтобы очередной раз дискредитировать силы Антитеррористической операции и иметь дополнительный рычаг давления на украинскую сторону переговорного процесса в Минске", - говорится в Facebook штаба. 

В Кабмине (также как и сепаратисты) обещают с субботы восстановить водоснабжение Авдеевки. В Донецкой областной военно-гражданской администрации запланировано заседание комиссии по привлечению техники для подвоза технической и питьевой воды.

Реакция ОБСЕ и США

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик отметил нестабильную ситуацию в зоне конфликта на Донбассе, упомянув и инцидент с ДФС.

"В последнее время ситуация была далеко не стабильная", - сказал Сайдик в Минске по итогам очередного заседания. По его словам, были зафиксированы "печальные инциденты с гражданскими жертвами". "Среди них вчерашний обстрел автобуса с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции, а также гибель семьи при наезде автомобиля на взрывное устройство", - добавил Сайдик.

США осуждают обстрел Донецкой фильтровальной станции, а вину за него возлагают на Россию. Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепа Хизер Нойерт.

"Соединенные Штаты осуждают обстрел гражданских сотрудников Донецкой фильтровальной станции в Украине, в результате которого ранения получили пять человек. Атака на станцию ​​грозит прекращением поставок воды для 350 тыс. украинцев, проживающих по обе стороны линии разграничения", - отметила Нойерт.

Она добавила, что "Госдепартамент вновь призывает Россию вывести свои силы из Восточной Украины и в полной мере соблюдать обязательства согласно минским соглашениям".  "Поскольку Россия, продолжает вооружать, готовить, управлять и воевать на стороне подчиненных ей сил на Донбассе, она несет ответственность за ухудшение гуманитарной ситуации на востоке Украины", - подчеркнула Нойерт.

Зеркало обострения между РФ и США

Эпизод с консервацией важнейшего объекта жизнеобеспечения в Донбассе укладывается в логику обострения на фронте в последние дни. 

Буквально на днях произошел обстрел Куйбышевского района Донецка и соседней Старомихайловки (под контролем "ДНР"). Взаимные обстрелы активизировались и в Луганской области.

Как рассказывала "Страна", обострение совпало с сирийским кризисом между РФ и США. С обеих сторон на Донбассе ждали наступления противника в случае "горячей" войны на Ближнем Востоке. "Глава ДНР" Александр Захарченко даже объявил сборы резервистов. 

Судя по всему, обстрел сотрудников Донецкой фильтровальной станции - эхо этого обострения.

Однако вопрос может трактоваться и в более широком контексте. С недавних пор все проблемные темы на Донбассе начал комментировать Госдепартамент США.

Так было с потенциально радиоактивной шахтой "Юнком", так произошло и с ДФС. 

А началось это с химатаки в Сирии, которая произошла на фоне активно раскручиваемого "дела Скрипаля" в Британии - где тоже, если верить Лондону, имело место использование боевого газа. 

Кто бы не обстрелял Донецкую фильтровальную станцию, тренд понятен - Вашингтон, который в период "раннего Трампа" высказывался по Донбассу очень уклончиво, вдруг стал комментировать каждое ЧП, указывая прямым виновником Россию.

Это также говорит об ужесточении противостояния Москвы и Вашингтона. Даже формат "Волкер - Сурков", который весь прошлый год внушал какие-то надежды и вывел в повестку дня вопрос миротворцев, оказался поставлен на паузу

Возможно, именно поэтому готовится встреча Путина с Трампом, которую активно лоббирует Белый Дом. Все другие способы снять хотя бы часть противоречий, похоже, себя исчерпали.

Впрочем, не исключено, что обострение - что в Сирии, что на Донбассе - как раз и призвано сорвать эту встречу. Или сделать ее чисто формальной, заранее установив для переговорщиков "красные флажки" из взаимных враждебных актов, от которых уже нельзя будет отмахнуться. 

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