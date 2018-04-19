Глава фракции БПП в парламенте нардеп Артур Герасимов прокомментировал пленки беглого олигарха Александра Онищенко, на которых президент Петр Порошенко договаривается об участии в преступной схеме экс-министра экологии Николая Злочевского.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" из Верховной Рады.

"Мне очегь легко отвечать на этот вопрос. Именно фракция Блока Петра Порошенко инициировала определенные рабочие группы и круглые столы, которые касаются фейков. А фейки мы не комментируем", - ответил Герасимов на вопрос "Страны".

На уточняющий вопрос журналиста: "Вы считаете, что это не аутентичный голос президента?" лидер фракции БПП повторил: "Фейки мы не комментируем".

Напомним стенограмму разговора Онищенко с Порошенко о Злочевском публиковала "Страна". Этой истории Онищенко посвятил главу своей книги о коррупции действующего президента Петра Порошенко. Книга называется "Петр Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе". Онищенко уже анонсировал, что книга уникальна тем, что содержит серию до сих пор неизвестных историй о коррупции в окружении Порошенко.

Позже в эфире телеканала NewsOne Александр Онищенко продемонстрировал аудио запись разговора с президентом.