Московские идеологи "привязали" киевского князя Юрия Долгорукого к основанию Москвы, а другой крещеной Руси кроме Киевской просто не существует.

Об этом заявил на трибуне Верховной Рады нардеп от "Воли народа" Евгений Рыбчинский во время обсуждения инициативы президента Петра Порошенко по созданию единой поместной украинской православной церкви.

"Не является историческим фактом, что Юрий Долгорукий основал Москву. Это московские идеологи привязали нашего киевского князя к тому болоту, где...летали комары и до сих пор летают. Была крещена Киевская Русь и другой Руси не существует. Была крещена только эта земля, только идолы по Днепру плыли куда-то далеко, а сегодня они стоят на московских, кремлевских склонах", - заявил Рыбчинский.

Нардеп от БПП Артур Герасимов отметил, что создание единой поместной православной церкви является восстановлением исторической справделвости, так как именно из Киева более 1000 лет назад расширилась православная вера в восточно-европейском регионе, в том числе по территории России.

"Для украинского общества это исторический шанс получить каноническую церковь с центром в Киеве, а не в Москве. Кроме того, это не просто событие, которое состоится в ближайшее время, это восстановление исторической справедливости, ведь именно из Киева более 1000 лет назад расширилась православная вера в восточно-европейском регионе, в том числе по территории страны-агрессора. Все, что требуется сегодня от нас в этом зале - единство", - сказал Герасимов.

Ранее "Страна" сообщала, что Рада сегодня рассмотрит церковную инициативу Порошенко.

Также Оппозиционный блок заблокировал трибуну Рады во время обсуждения церковной инициативы.