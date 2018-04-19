НАК "Нафтогаз" утвердил оценку стоимости ПАО "Укртрансгаз" на уровне почти 328 млрд гривен - 327,92 млрд грн.

Такое решение было принято "Нафтогазом" 12 апреля.

Документ обнародовал заместитель руководителя департамента энергоэффективности "Нафтогаза" Алексей Хабатюк на своей странице в Facebook. Оценка была утверждена на основании отчета Ernst & Young.

Фото: facebook.com/oleksii.khabatiuk

"Укртрансгаз" эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа Украины общей емкостью 31 млрд куб. м. Он принадлежит НАК "Нафтогазу" на 100%.

Напомним, что новым главой "Укртрансгаза" стал человек Григоришина. После результатов аудита Ernst & Young от 13 апреля с поста президента ПАО "Укртрансгаз" был уволен Мирослав Химко.

Как сообщала "Страна", Россия подтвердила Евросоюзу готовность частичного использования газотранспортной системы Украины после 2019 года.