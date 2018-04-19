Сегодня суд изберет меру пресечения 67-летнему водителю легковушки, подозреваемому в совершении смертельного ДТП в Кривом Роге, в результате которого погибли девять человек. Об этом сообщает Первый городской.

Любопытно, что слушание пройдет в режиме видеоконференции. Меру пресечения для подозреваемого будет избирать Бабушкинский суд Днепра, а подсудимый будет находиться в зале суда Саксаганского района Кривого Рога.

9 апреля состоится суд по аварии в Кривом Роге, где погибли девять человек. Подозреваемому водителю будут избирать меру пресечения. Дело будут слушать в Бабушкинском суде города Днепра. Заседание пройдёт в режиме видеоконференции с Саксаганским судом Кривого Рога.

Дело в том, что задержанного водителя легковушки не смогли доставить в Днепр из-за обострившегося у него онкологического заболевания. Пенсионер находится в криворожской больнице под конвоем.

Напомним, 17 апреля в Кривом Роге произошло столкновение легкового автомобиля Mazda, маршрутки с пассажирами и заводского автобуса. В результате страшной аварии погибли девять пассажиров маршрутки.

Ранее "Страна" писала о том, что опубликован список погибших в страшном ДТП в Кривом Роге.

Также мы сообщали, что столкновение легкового авто и бензовоза под Киевом каким-то чудом обошлось без жертв.