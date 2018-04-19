Оппозиционный блок подошел и блокирует трибуну Верховной Рады во время выступления депутатов в поддержку создания поместной церкви и обращения по этому поводу к патриарху Варфоломею.

Сейчас выступают предствители "Народного фронта", БПП и "Батькивщины", которое поддержали создание инициативы Порошенко.

В тоже время Оппозиционный блок выступает против принятия обращения, так как считает это вмешательством в дела церкви, который приведет к усилению раскола в украинском православии.

Глава фракции Оппоблока Юрий Бойко заявил, что парламент в последнее время принял с десяток постановлений, начиная с постановления по КНДР и Польскому институту национальной памяти.

"Сегодня начинается президентская кампания. Жаль, что она начинается с вопросов религии. Государство не должно вмешиваться в религиозные вопросы. Это вопрос мирян и самих церквей. Я не верю, что владыка Онуфрий может руководствоваться какими-то внешними силами, он патриот Украины", - отметил Бойко перед тем, как заблокировать трибуну.

Видео: youtube.com

Ранее "Страна" сообщала, что Рада сегодня рассмотрит церковную инициативу Порошенко.

Также Порошенко обратится к Вселенскому Патриарху с призывом создать автокефальную церковь в Украине.