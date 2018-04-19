В четверг, 19 апреля, Верховная Рада поддержала обращение к Вселенскому Патриарху Варфоломею об автокефалии Православной церкви в Украине, которое представил Петр Порошенко.

"За" проголосовало 268 народных депутатов.

Фото: Cтрана

Перед голосованием в БПП, Самопомощи, Радикальной партии Ляшко и Народном фронте заявили о поддержке обращения о создании поместной церкви для Украины.

В Оппозиционном блоке заявили, что не станут поддерживать обращение, поскольку расценивают его, как предвыборную агитацию Порошенко, и напомнили, что государство не должно вмешиваться в дела церкви. Отказалось голосовать "за" и "Возрождение".

Выступая перед депутатами Порошенко отметил, что уделял вопросам церкви особое внимание и в предвыбрной кампании и с первых дней президентства и заметил, что "даже солнце выглянуло", когда он начал говорить о проекте поместной церкви в парламенте. Он попросил депутатов поддержать его обращение к Вселенскому Патриарху.

Ранее "Страна" разбиралась, зачем Порошенко вновь вспомнил о поместной церкви и получится ли ее создать.

Как сообщала "Страна", в Украине, с точки зрения мирового православия, есть только одна каноническая церковь – Украинская православная церковь Московского патриархата. Ни УПЦ КП, ни УАПЦ никто не признает. Чтобы обойти эту проблему, еще со времен Виктора Ющенко и была придумана "схема", по которой автокефалию и каноничность "украинской поместной церкви" дарует Вселенский Патриарх Варфоломей из Константинополя.