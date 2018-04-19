Романа Гладкого, начальника штаба – первого заместителя командующего ВМС Вооруженных сил Украины уволили из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

"В соответствии с представлением, которое поступило к министру обороны Украины, было принято решение об увольнении с занимаемой должности начальника штаба - первого заместителя командующего ВМС ВС Украины капитана первого ранга Романа Гладкого", - говорится в сообщении Минобороны.

Причины увольнения непосредственно связаны с ненадлежащим исполнением им служебных обязанностей, указали в оборонном ведомстве.

"Предположения некоторых СМИ о других причинах увольнения не соответствуют действительности", - заверили в Минобороны.

Ранее "Страна" сообщала, что начальника штаба ВМС отстранили от работы из-за российского гражданства жены - СМИ.

Также в Минобороны объяснили, как расширятся полномочия армии после окончания АТО.