В Минобороны отрицают, что начштаба Гладкого уволили из-за российского гражданства жены
Романа Гладкого, начальника штаба – первого заместителя командующего ВМС Вооруженных сил Украины уволили из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей.
Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины.
"В соответствии с представлением, которое поступило к министру обороны Украины, было принято решение об увольнении с занимаемой должности начальника штаба - первого заместителя командующего ВМС ВС Украины капитана первого ранга Романа Гладкого", - говорится в сообщении Минобороны.
Причины увольнения непосредственно связаны с ненадлежащим исполнением им служебных обязанностей, указали в оборонном ведомстве.
"Предположения некоторых СМИ о других причинах увольнения не соответствуют действительности", - заверили в Минобороны.
Ранее "Страна" сообщала, что начальника штаба ВМС отстранили от работы из-за российского гражданства жены - СМИ.
Также в Минобороны объяснили, как расширятся полномочия армии после окончания АТО.