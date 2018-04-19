В четверг, 19 апреля, президент Петр Порошенко представляет в Верховной Раде обращение об автокефалии Православной церкви в Украине.

Он выступает на заседании в парламенте.

Порошенко отметил, что уделял вопросам церкви особое внимание и в предвыбрной кампании и с первых дней президентства и заметил, что "даже солнце выглянуло", когда он начал говорить о проекте поместной церкви в парламенте.

Он попросил депутатов поддержать его обращение к Вселенскому Патриарху.

Ранее "Страна" разбиралась, зачем Порошенко вновь вспомнил о поместной церкви и получится ли ее создать.

Как сообщала "Страна", Порошенко на встрече с представителями парламента объявил, что будет обращаться к Вселенскому Патриарху Варфоломею I с просьбой предоставить Украинской православной церкви томос - разрешение об автокефалии (то есть самостоятельности).