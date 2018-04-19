В Краматорске прогремел взрыв во дворе частного дома
В четверг, 19 апреля, в Краматорске, в одном из дворов частного дома, прогремел взрыв.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.
Информация о том, что в одном из частных домовладений города прогремел взрыв, поступила в отделение полиции в 04.00.
Взрывной волной были повреждены окна и автомобиль. В это время внутри дома находилась семья с двухлетним ребенком. К счастью, никто не пострадал.
На месте продолжают работу следственно-оперативная группа, эксперты. Полные обстоятельства происшедшего, а также лица, причастные к взрыву, устанавливаются.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.4. 296 "Хулиганство" Уголовного кодекса Украины.
Фото: police.dn.ua
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