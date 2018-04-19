В четверг, 19 апреля, в Краматорске, в одном из дворов частного дома, прогремел взрыв.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Информация о том, что в одном из частных домовладений города прогремел взрыв, поступила в отделение полиции в 04.00.

Взрывной волной были повреждены окна и автомобиль. В это время внутри дома находилась семья с двухлетним ребенком. К счастью, никто не пострадал.

На месте продолжают работу следственно-оперативная группа, эксперты. Полные обстоятельства происшедшего, а также лица, причастные к взрыву, устанавливаются.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.4. 296 "Хулиганство" Уголовного кодекса Украины.

Фото: police.dn.ua

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