Филиппинский боксер-ветеран Мэнни Пакьяо готовится к бою с Лукасом Матиссем и продолжает заявлять о своем желании встретиться с украинцем Василием Ломаченко.

Об этом пишет sport.ua.

"У меня в планах есть бой с Ломаченко. Более того, в мой план входит бой здесь, в Маниле, у себя на родине. Или Ломаченко, или кто-то другой, но хочется драться в Маниле. Без проблем, это должно быть здорово", - сказал Пакьяо.

Сам Ломаченко говорил, что бой с 39-летним Пакьяо ему ничего не даст. Ломаченко готовится к битве с Хорхе Линаресом, которая состоится 12 мая.

Ранее "Страна" сообщала, что украинский боксер Ломаченко показал, как забивает трехочковый в стиле Стефена Карри.

Также Василий Ломаченко рассказал о главной сложности предстоящего боя с Хорхе Линаресом.