В Винницкой области для обезвреживания вооруженного пьяного дебошира была объявлена спецоперация "Гром", а к месту ЧП на вертолете доставили спецназовцев.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Винницкой области.

Громкий инцидент произошел 18 апреля в селе Вербка Чечельницкого района, где 50-летний хозяин одного из домовладений угрожал ружьем своей 49-летней жене.

"Для задержания вооруженного мужчины начальник ГУНП в Винницкой области Юрий Педос провел операцию "Гром". По решению руководства Нацполиции и МВД Украины к проведению спецоперации привлекли спецподразделение КОРД", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, сообщение о конфликте в одном из сельских домов поступило в полицию в среду около 14.30. Прибывшие на место инцидента работники сектора реагирования патрульной полиции выяснили, что в доме в состоянии алкогольного опьянения муж заявительницы угрожает ей ружьем.

Полицейским удалось вывести женщину из дома, она не пострадала. Но когда дебошир увидел работников полиции, то начал стрелять в их сторону. В ответ один из полицейских применил табельное огнестрельное оружие и ранил злоумышленника в ногу.

Фото: vn.npu.gov.ua

После этого 50-летний мужчина забаррикадировался в доме. Полицейские проводили переговоры, пытаясь убедить его выйти из дома и добровольно сдать оружие. Однако тот отказался.

Для задержания вооруженного злоумышленника спецназовцы оперативно провели штурм дома, перед этим убедившись, что в доме, кроме злоумышленника, больше никого нет.

Применив мероприятия физического влияния, полицейские задержали злоумышленника, у него изъяли оружие. После чего ему была предоставлена медицинская помощь.

По факту инцидента открыто уголовное производство по статье "Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа".

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