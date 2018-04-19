В четверг, 19 апреля, в Киеве дерево рухнуло на припаркованный под ним автомобиль и повредило его.

Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел около 09:00 по адресу Новоконстантиновская 15\15. Дерево рухнуло через дорогу от бизнес центра "Риальто".

Пострадал автомобиль Daewoo Sens. В результате падения на машине погнулась крыша и выбито заднее стекло.

В автомобиле и рядом на момент падения дерева никого не было, поэтому пострадавших нет. Владелец машины вызвал полицию, чтобы зафиксировать факт.

Фото: kiev.informator.ua

Напомним, что 19 апреля в большинстве регионов обещают слабый дождь и снижение температуры.

Как сообщала "Страна", обнародован прогноз погоды на неделю в Киеве с 16 по 23 апреля.