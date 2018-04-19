В Турции режим чрезвычайного положения продлен еще на три месяца. Такое решение правительства утвердил парламент страны.

Об этом сообщает Анатолийское агентство новостей.

По данным агентства, принятый документ предполагает продление режима ЧП на 90 дней, начиная с 01:00 19 апреля 2018 года.

Напомним, что чрезвычайное положение было введено в Турции 20 июля 2016 года после попытки совершения государственного переворота. Тогда в Анкаре погибли не менее 250 человек, еще более 50 тысяч человек были впоследствии арестованы.

Анкара обвиняет в организации путча проживающего в США турецкого богослова Фетхуллаха Гюлена, который отрицает свою причастность к попытке переворота.

Ранее "Страна" писала о том, что после продления режима ЧП в Египте МИД советует украинцам быть осторожными и не покидать отелей.

Также мы сообщали, что Еврокомиссия считает, что Турция не готова к вступлению в ЕС.