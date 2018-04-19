Аргентина по запросу Генпрокуратры выдаст украинку, которая подозревается в растрате около 1,2 млн грн средств госпредприятия.

Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

"Благодаря результативному сотрудничеству Генеральной прокуратуры Украины и Национальной полиции Украины, Министерством иностранных дел и вероисповеданий Аргентинской Республики удовлетворен запрос о выдаче гражданки Украины для привлечения к уголовной ответственности за растрату средств государственного предприятия на общую сумму около 1 млн 200 тыс. грн", - сообщила пресс-служба.

Решение аргентинских компетентных органов о выдаче лица по запросу украинской стороны принято на принципах доброй воли и взаимности, является беспрецедентным случаем в сфере международного сотрудничества, учитывая отсутствие договорных отношений между Украиной и Аргентиной в сфере экстрадиции, пояснили в пресс-службе.

Сейчас продолжается организация транзитной перевозки гражданки в Украину, поскольку это должно произойти через территорию ряда стран и требует разрешения компетентных органов этих государств.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине вдвое упал спрос на Шенгенские визы.

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