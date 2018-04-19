Компания Google закрыла возможность использовать свою сеть для маскировки при обходе блокировок сайтов.

Первыми это заметили 13 апреля разработчики браузера Tor, затем это подтвердил представитель Google, пишет the Verge.

Компания перестала разрешать использовать технологию domain-fronting, которая позволяет обращаться к общеизвестному домену, например, Google или Amazon, отправляя через него запросы к узлу ретрансляции, который, в свою очередь, может осуществлять соединение с запрещенными ресурсами.

Изменения в Google планировали давно в рамках обновления сети, сообщил представитель компании. По его словам, Google никогда не поддерживал технологию domain-fronting, но до сих пор ее можно было использовать за счет особенностей программного обеспечения, теперь же она не работает.

Изменения уже поставили под угрозу работу некоторых сервисов, которые позволяли обходить государственную цензуру, например, Signal, GreatFire.org и VPN-сервисам Psiphon.

Ранее "Страна" сообщала, что в Google Play нашли 35 поддельных антивирусов.

Также Роскомнадзор требует удалить Telegram из App Store и Google Play.