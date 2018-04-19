Экс-глава СБУ Валентин Наливайченко (занимал пост в 2014-2015 годах - Прим.Ред.) прокомментировал "Стране" пленки олигарха-беглеца Александра Онищенко и написанную на их основе книгу "Петр Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе", главу из которой о коррупционной схеме со Злочевским опубликовала "Страна".

"Разоблачения Александра Онищенко могут стать самым громким делом в истории Украины, если антикоррупционные органы, в частности НАБУ, САП, действительно созданы с целью преодоления коррупции в Украине, - сказал нам Наливайченко. - Должны быть открыты уголовные дела против президента Порошенко и его окружения, замешанного в коррупции, подкупе парламентариев, должно быть следствие и суд.

Против президента выдвинуты серьезные обвинения - такие дела не могут остаться незамеченными со стороны правосудия, общественности, журналистов: ни в Украине, ни за рубежом.

Это - шок. Это - книга импичмента президента.

Такие дела как это - являются тем "водоразделом", который отделяет нас от наших европейских соседей. Там, этой информации было бы достаточно для импичмента, досрочных выборов, арестов, показательных судебных процессов и окончания многих политических карьер. У нас, ничего из этого не будет, по крайней мере при господстве этой власти... Я почему-то убежден, что ни один из правоохранительных органов даже не начнет по собственной инициативе никаких дел, согласно фактов, ставших вчера достоянием общественности. Сегодня мы, скорее всего, не увидим официальных заявлений от пресс-служб ГПУ, СБУ, Назка, САП, НАБУ, Минюста, ДФС, ФинМониторинг и т.д.

Национальное антикоррупционное бюро Украины осуществляет уже почти полтора года досудебное расследование в уголовном производстве №52016000000000466 от 07.12.2016 года по факту получения неправомерной выгоды народными депутатами Украины за голосование в парламенте ряда законопроектов, в частности принятие государственного бюджета 2015 и 2016, назначения и увольнения Генерального прокурора Шокина, назначение Генерального прокурора Луценко, освобождение Председателя Службы безопасности Украины Наливайченко, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст.368 Уголовного кодекса Украины.

Напомню, что еще 23 декабря 2016 я обратился в НАБУ с заявлением о привлечении к данному уголовному производству меня, как потерпевшего (копия заявления прилагается вх.№252 / 36117-00 от 23.12.2016р.) И предоставил письменные доказательства. НАБУ обязано было рассмотреть данное заявление в срок не более трех дней (!), и принять соответствующее решение.

Фото: Cтрана

Лишь 18 января 2017 я был допрошен в качестве свидетеля (а не пострадавшего) в данном уголовном производстве и предоставил дополнительные доказательства и объяснения.



На сегодня мы имеем дополнительные факты как доказательства получения неправомерной выгоды народными депутатами Украины за голосование в парламенте ряда законопроектов, что вытекает из пленок Онищенко и его книги.



Поэтому я повторно требую от НАБУ и САП привлечь меня к данному уголовному производству в качестве потерпевшего, объективно провести и закончить досудебное расследование, а материалы дела передать в суд.

Я был первым, кто ушел из этой власти. Где-то с начала 2015 года я лично несколько раз информировал Порошенко о сделках его окружения и предупреждал о том, чем все это закончится. Он перестал слушать и сказал - "моих людей не трогай, я сам с ними разберусь".



В день моей отставки Порошенко держал меня целый день у себя в кабинете - он боялся, что парламент пожелает заслушать мой отчет (согласно процедуре) перед рассмотрением вопроса об отставке. Теперь я понимаю, что после того как все было готово для голосования (собранные средства для раздачи народным депутатам) его попустило и я смог уйти. Помню, президент даже молниеносно выхватил откуда-то и открыл бутылку дорогого на вид шампанского - я отказался пить и ушел.



За мою отставку рассчитывались не только деньгами. В ход пошел также кадровый бартер - назначение на должности в местных прокуратурах и таможнях. С отдельными фракциями рассчитались соответствующими должностями.



Наши американские партнеры полностью владеют информацией о коррупции, сделках Порошенко и его окружения - я обратился в Министерство юстиции США с имеющейся у меня информацией (названия оффшоров, бенефициары, платежки, суммы).

США пока не трогают непосредственно Порошенко только потому, что есть российская агрессия, является аннексированным Крым, есть Путин, Асад, Ким Чен Ын. Но по отношению к окружающим - ведется "активная работа", - заявил Наливайченко.

Ранее "Страна" сообщала, что МВФ не даст транш Украине без Антикоррупционного суда и решения по газу.