В Сирии курдские военные арестовали гражданина Германии сирийского происхождения, которого подозревают в планировании терактов 11 сентября 2001 года в США.

Об этом сообщает Al-Arabiya, ссылаясь на высокопоставленного курдского командира.

"Мохаммад Хайдар Заммар был задержан курдскими силами безопасности на севере Сирии, на данный момент его допрашивают", - заявил он.

По данным телеканала, Заммара после терактов 11 сентября задержали в Марокко в конце 2001 года во время спецоперации ЦРУ и через две недели передали властям Сирии.

Сирийский суд приговорил Заммара к 12 годам тюрьмы в 2007 году за связи с группировкой "Братья-мусульмане". Но через четыре года в Сирии произошел конфликт, в результате которого многие заключенные радикальных исламистов были освобождены, а затем присоединились к боевым группам.

Напомним, 11 сентября 2001 года на территории США произошла серия терактов, которые были осуществлены с помощью пилотируемых самолетов. Атаки, в результате которых погибли 2996 человек и более 6000 людей получили ранения, связывают с исламистской организацией "Аль-Каида". Теракт 11 сентября 2001 года стал крупнейшим в истории по количеству жертв. Инфраструктура США понесла убытки на сумму не менее 10 млрд долларов США.

Ранее "Страна" писала о том, что в Турции задержали "куратора" убийцы российского посла Карлова.

Также мы разбирались в анатомии нелегальной торговли оружием в Украине.