Сегодня в Верховную Раду Украины должен прибыть Петр Порошенко, чтобы представить обращение об автокефалии Православной церкви в Украине.

Об этом сообщает УНН.

"Сегодня ожидается визит в парламент Президента Украины", - сообщил в кулуарах парламента народный депутат т Блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко,

Он добавил, что это связано с обращением к Вселенскому Патриарху по поводу автокефалии Православной церкви в Украине.

Напомним, что 19 апреля Верховная Рада на заседании рассмотрит президентскую инициативу о поместной церкви. Для включения в повестку дня и принятия решения депутаты рассмотрят проект Постановления о поддержке обращения президента Украины к Вселенскому Патриарху Варфоломею об автокефалии Православной Церкви в Украине.

Ранее "Страна" разбиралась, зачем Порошенко вновь вспомнил о поместной церкви и получится ли ее создать.