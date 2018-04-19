Во Львове водитель нарушил правила дорожного движения, а потом оказалось, что его разыскивает полиция Одесской области за кражи.

Об этом рассказала пресс-служба патрульной полиции Львова на своей странице в Facebook.

Во время патрулирования на улице Героев УПА инспекторы заметили автомобиль Skoda Octavia, который остановился в зоне действия знака "Пункт остановки автобуса".

"Когда водителя попросили предъявить документы для проверки водитель занервничал. Патрульные установили личность в базе данных и на служебном планшете высветилось сообщение, что данный гражданин находится в розыске. Мужчина подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.185 УКУ (Кража, совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц)", ‒ рассказали в пресс-службе.

Мужчина находится в розыска Измаильского отдела полиции Одесской области. Подозреваемого доставили во Франковский отдел полиции и поместили в изолятор временного содержания.

Фото: facebook.com/lvivpolice

Ранее "Страна" сообщала, что во Львове задержали сутенера, который пытался подкупить полицейского автомобилем.

Также во Львове нетрезвая педиатр вела прием в областной больнице.