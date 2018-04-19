В случае запуска США ракет по предполагаемому противнику Россия и Китай могут решить, что Америка применила ядерные ракеты, и ответить зеркально.

Об этом говорится в отчете Исследовательского центра конгресса США, передает RT.

Согласно разработанной в США системе, Вашингтон должен иметь возможность нанести удар по любой цели на планете в течение часа. Считается, что это может повысить усилия США по "сдерживанию и победе над противниками", а также позволит атаковать важные цели в начале и в течение конфликта.

При этом в центре выразили опасения по поводу того, что в случае запуска обычных ракет по предполагаемому противнику Россия и Китай могут решить, что США применили ядерные ракеты, и ответить зеркально.

В документе отмечается, что американская сторона намеревалась запускать ракеты над Северным полюсом, которые теоретически могут пролететь над территорией России и Китая, направляясь к цели.

Чтобы избежать возможного зеркального ответа, в документе предлагается заранее уведомлять Россию о пуске ракет или создать горячую линию для коммуникации после запуска.

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