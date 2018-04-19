Президент США Дональд Трамп рассказал, что несколько недель назад между российскими и американскими силами произошла "жесткая схватка" в Сирии.

Об этом он заявил выступая на пресс-конференции во Флориде по итогам переговоров с премьер-министром Синдзо Абэ, сообщает РИА "Новости".

Трамп выразил сожаление в связи с гибелью россиян.

"Мы уже об этом говорили некоторое время назад, у нас была очень, очень жесткая схватка в Сирии недавно, месяц назад, между нашими войсками и российскими войсками. И это очень печально. Много людей погибло в этой схватке", — сказал Трамп.

Речь, видимо, идет о расстреле в феврале американцами колонны представителей российской частной военной компании "Вагнер", о котором писала "Страна". Информация о бойне на официальном уровне крайне скупа и закрыта. И США, и Россия признают, что конфликтная ситуация имела место. Однако обе стороны ничего не говорят о присутствии на поле боя россиян.

Также Сирия передала России две неразорвавшиеся в ходе удара США ракеты - СМИ.