Октябрьский райсуд Полтавы арестовал подозреваемого в даче взятки заместителя главы Миргородского горсовета на 60 суток с правом внесения залога в 105 720 грн. Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"18.04.2018 года состоялось заседание Октябрьского районного суда г. Полтавы. Суд рассмотрел ходатайство прокурора военной прокуратуры Полтавского гарнизона Центрального региона Украины об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей заместителя городского головы Миргородского городского совета", - говорится в сообщении.

Заместителя мэра Миргорода подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК Украины. Следственный судья удовлетворил ходатайство прокурора и избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога размером 105 720 грн.

Заместитель мэра Миргорода был задержан при попытке дать взятку в размере 300 долларов майору полиции.

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