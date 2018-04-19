Бывший директор одесского детского лагеря "Виктория", где на пожаре погибли трое детей, попал в больницу.

Об этом сообщает "Интерфакс Украина".

Петросу Саркисяну стало плохо перед заседанием суда, на котором ему должны были зачитать обвинительный акт. Из зала суда обвиняемого увезли в больницу.

В "скорой" сообщили, что у директора "Виктории" поднялось давление.

"У больного давление 190 на 100. Есть подозрение на нестабильную стенокардию. В анамнезе у него был инфаркт в 11-м году. Сейчас жалуется на боли за грудиной. Его надо дообследовать, и обеспечить лечение. Я не знаю, чем может закончиться заседание, оно может закончится инфарктом. На данный момент инфаркта нет", - сообщил врач Сергей Кириенко.

Заседание было перенесено на 23 апреля.

16 сентября 2017 года, в последний день смены, в муниципальном детском оздоровительном комплексе "Виктория" произошел пожар. Сгорел новый двухэтажный деревянный корпус лагеря, который еще в мае городской голова Геннадий Труханов демонстрировал президенту Украины Петру Порошенко как образцовый. На момент пожара в корпусе находились 42 ребенка, в целом в лагере - около полутора сотен. Во время пожара погибли трое детей - 8, 9 и 12 лет.

О том, что установленную в лагере противопожарную сигнализацию выключили, стало известно еще 23 июня 2017 года.

Напомним, что ранее в суд передали обвинения против двух чиновников ГСЧС по делу о пожаре в лагере "Виктория".

Как сообщала "Страна", повторная экспертиза тел детей, погибших в лагере "Виктория", исключила ошибку идентификации.