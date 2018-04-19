В Ереване демонстранты начали блокировать третий корпус дома правительства Армении, полиция задерживает протестантов.

Об этом сообщает Радио Азатутюн.

"Демонстранты заблокировали третий корпус дома правительства Армении в Ереване", - говорится в сообщении.

Как отмечается, с помощью физической силы правоохранители освободили от демонстрантов вход в здание, расположенное на улице Вардананц.

Несколько демонстрантов были задержаны. С лидером оппозиционного движения "Мой шаг", который руководит акциями протеста в Ереване, Николом Пашиняном тоже произошла потасовка, однако у него есть депутатская неприкосновенность и его отпустили.

"Полиция мирно осуществляет право, данное ей законом", - заявил заместитель начальника полиции Еревана Валерий Осипян.

Полиция также задерживает демонстрантов с главного входа в третий корпус здания правительства.

Ранее "Стран" сообщала, что 17 апреля на специальном заседании национального собрания Армении экс-президент страны Серж Саргсян был избран премьер-министром. Одновременно в стране проходят акции протеста против его назначения. Центр армянской столицы заблокирован уже вторые сутки, к акции неповиновения в столице присоединились и другие города Армении.

Также в Армении полиция зачищает центр города от протестующих. Во время массовых протестов уже задержали 84 человека.