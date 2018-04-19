Иран решил отказаться от использования доллара при международных расчетах и перейти на евро.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров в среду, 18 апреля, сообщает пресс-служба президента Ирана.



"Исходя из этого решения, все министерства, государственные организации и компании Ирана должны использовать евро вместо доллара в своих отчетах, а также в информационных и финансовых данных", - говорится в сообщении.



Центробанку Ирана было поручено установить курс риала по отношению к евро.



По данным СМИ, таким образом Иран пытается управлять обменными курсами и поддерживать подешевевший риал.

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