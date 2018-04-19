После того, как стало известно, что СБУ проверит материал "Нового времени" на предмет разглашения гостайны, в НСЖУ заявили, что ответственность за возможное обнародование государственной тайны несут должностные лица, а не журналисты.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко.

По его словам, криминализация журналистской деятельности - это средство обороны коррумпированных политиков.

"Уголовная ответственность для журналистов, которым угрожает нардеп Сергей Пашинский - это продолжение кампании давления на расследователей и СМИ, которые имеют мужество поднимать острые критические темы. Об атаках на журналистов и сознательных спекуляциях на теме войны в Украине говорим и мы в НСЖУ, и эксперты международных организаций, например, Freedom House.

Вместо цивилизованного разрешения спора в суде, господин Пашинский атакует журналистов журнала "Новое время" обещаниями через адвокатов "рвать" издание, а теперь уже "рвать" критиков собирается через парламент", - написал Томиленко.

Он добавил, что НСЖУ решительно протестует против криминализации журналистской деятельности и призывает международных партнеров активно поддерживать украинских коллег в борьбе за свободу слова.

Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko

Напомним, что НСЖУ раскритиковала Пашинского за атаку на журнал "Новое время" после расследования о коррупции в ВПК.

Ранее "Страна" разбиралась, за что люди Пашинского угрожают "порвать" редакцию киевского журнала.