В четверг, 19 апреля цена нефти Brent выросла до $73,94 за баррель.

Об этом свидетельствуют оперативные данные биржевых торгов, пишет "Интерфакс".

Цена июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08:40 по киевскому времени увеличилась на $0,46 (0,63%), до $73,94 за баррель.

В свою очередь нефть WTI с поставкой в мае на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожала на $0,40 (0,58%) - до $68,87 за баррель.

Цены на "черное золото" растут за счет снижения запасов в США. По данным Минэнергетики США, запасы нефти в стране на минувшей неделе сократились на 1,07 млн баррелей, бензина - на 2,97 млн баррелей, дистиллятов - на 3,1 млн баррелей.

Также запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранятся физические объемы нефти, торгуемые на NYMEX, снизились на 1,12 млн баррелей.

В свою очередь аналитики ожидали роста запасов на 625 тысяч баррелей и сокращение резервов бензина на 1,9 млн баррелей.

Мировые цены на нефть продолжают стабильный рост и обновляют максимумы с конца 2014 года.

Ранее "Страна" сообщала, что новости из США подстегнули рост цен на нефть до $73 за баррель.

Также обстановка в Сирии и санкции против России во вторник толкали цены на нефть вверх.