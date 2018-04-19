В четверг, 19 апреля, Нацбанк Украины установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам. По сравнению с предыдущим рабочим днем и доллар, и евро подорожали.

Об этом говорится на сайте НБУ.

Доллар подорожал на 6 копеек - до 26,14 грн.

Евро стал дороже на 16 копеек - до 32,39 грн.

Российский рубль немного подешевел до 0,424 грн.

Напомним, что 18 апреля курс доллара на межбанковском рынке Украины снова пошел в рост. Котировки гривны к окончанию торгов составили 26,14-26,165 грн/$1.

Как сообщала "Страна", металлурги и аграрии Украины ждут роста курса доллара и сами его поднимают. Объем торгов в среду сократился с $431,92 млн. до $388,94 млн. Продажи уменьшили ключевые экспортные отрасли - и металлурги, и агропредприятия.