Курс НБУ 19 апреля - доллар и евро пошли в рост
В четверг, 19 апреля, Нацбанк Украины установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам. По сравнению с предыдущим рабочим днем и доллар, и евро подорожали.
Об этом говорится на сайте НБУ.
Доллар подорожал на 6 копеек - до 26,14 грн.
Евро стал дороже на 16 копеек - до 32,39 грн.
Российский рубль немного подешевел до 0,424 грн.
Напомним, что 18 апреля курс доллара на межбанковском рынке Украины снова пошел в рост. Котировки гривны к окончанию торгов составили 26,14-26,165 грн/$1.
Как сообщала "Страна", металлурги и аграрии Украины ждут роста курса доллара и сами его поднимают. Объем торгов в среду сократился с $431,92 млн. до $388,94 млн. Продажи уменьшили ключевые экспортные отрасли - и металлурги, и агропредприятия.
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