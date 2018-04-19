США осуждают обстрел Донецкой фильтровальной станции, в результате которого пострадали пять гражданских.

Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепа Хизер Нойерт.

"Соединенные Штаты осуждают обстрел гражданских сотрудников Донецкой фильтровальной станции в Украине, в результате которого ранения получили пять человек. Атака на станцию ​​грозит прекращением поставок воды для 350 тыс. украинцев, проживающих по обе стороны линии разграничения", - отметила Нойерт.

Она добавила, что "Госдепартамент вновь призывает Россию вывести свои силы из Восточной Украины и в полной мере соблюдать обязательства согласно минским соглашениям".

"Поскольку Россия, продолжает вооружать, готовить, управлять и воевать на стороне подчиненных ей сил на Донбассе, она несет ответственность за ухудшение гуманитарной ситуации на востоке Украины", - подчеркнула Нойерт.

17 апреля была обстреляна колонна автомобилей ДФС, пострадали пять сотрудников предприятия. Сепаратисты обвинили в этом украинских военных. В штабе АТО обстрел отрицают.

18 апреля из-за сложившейся ситуации с угрозой жизни сотрудников Донецкая фильтровальная станция остановила свою работу. В результате остановки прекращена подача питьевой воды в Авдеевку, частично Донецк и Ясиноватую, в поселок Красный Партизан, в села Крутая Балка и Верхнеторецкое.

Как известно, от работы станции зависит водоснабжение как неподконтрольных территорий (в том числе Донецка), так и подконтрольной Украине части Донецкой области. Расположена ДФС в т. н. "серой зоне", и ее территория регулярно попадает под обстрелы.

Ранее "Страна" сообщала, что Донецкая фильтровальная станция окончательно остановила работу. Работники сливают хлор.

Также ДФС сообщила об остановке работы из-за обстрела сотрудников предприятия.