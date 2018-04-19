Консульская служба МИД Украины призвала туристов быть осторожными при поездках в Египет после того, как в стране продлили режим ЧП еще на три месяца.

Об этом сообщается на сайте Департамента консульской службы.

"На фоне сохранения в Египте повышенного уровня безопасности, Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует гражданам Украины при планировании путешествия в Египет учитывать режим чрезвычайного положения в стране, а также ситуацию с проведением в стране антитеррористической операции", - говорится в сообщении.

Не рекомендуется совершать поездки и находиться на севере и в центральной части Синайского полуострова, а также в пустынных районах к западу от долины реки Нил.

В случае пребывания в курортных местах, необходимо проявлять повышенное внимание и осторожность, воздерживаться от выезда за пределы мест организованного отдыха. При необходимости выезда за пределы мест организованного отдыха, украинцам советуют сообщить об этом администрации отеля, родным и представителям туроператора.

Особенно осмотрительными нужно быть во время празднования в Египте религиозных (в т.ч. христианских) праздников и воздерживаться в эти дни от посещения религиозных святынь.

Украинцам напоминают, что в условиях чрезвычайного положения в Египте действуют усиленные меры безопасности в аэропортах, гостиницах, местах нахождения религиозных святынь и культовых сооружений, курортных зонах и прилегающих к ним пляжных полосах.

Вооруженные силы и МВД Египта проводят антитеррористическую операцию "Синай-2018" в северной и центральной частях Синайского полуострова, дельте Нила и в Западной пустыне Египта.

Напомним, что 15 апреля, депутаты палаты представителей парламента Египта утвердили указ президента Абдель Фаттаха ас-Сиси о продлении чрезвычайного положения на всей территории страны на 3 месяца начиная с 14 апреля.

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