На первый квартал этого года пришелся пик расходов украинских семей на сигареты и алкоголь, которые подорожали из-за акцизов.

Об этом пишет на своей странице в Facebook глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Он отметил, что это объясняется ростом акциза на сигареты в январе 2018 года и добавил, что до конца года акцизы уже расти не будут.

За первый квартал 2018 табачные изделия выросли в цене на 6%, а алкоголь на 1%. За то же время инфляция составила 3,5%. В среднем за 9 месяцев прошлого года расходы семьи на эту группу товаров составила 7,3% от всех расходов.

Пачка сигарет подорожала на 2 грн, или 6% и ее средняя стоимость составляет 34,1грн. Сигареты медиум-класса прибавили в цене 1,8 грн, или 7%. Их средняя стоимость по данным Госстата - 28,1 грн. Сигареты отечественных марок подорожали меньше всего - на 80 коп, или 3% и стоят в среднем 24,3 грн. Пачка сигарет без фильтра выросла на 1,2 грн, или 7% и стоит 21,5 грн.

Отечественное столовое вино емкостью 0,75 подорожало за первые 3 месяца на 90 коп, или 1% и его средняя цена - 59,2 грн. Бутылка отечественного пива 0,5 л подорожала на 40 коп, или 3% и его стоимость составляет 14,1 грн. Украинская водка 0,5 л добавила 30 коп, или 0,4% и имеет средний ценник 81,5 грн.

По данным Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей, причиной подорожания сигарет было повышение акцизов и себестоимости производства, а алкогольных напитков - только рост себестоимости.

Сейчас в Украине, согласно Налогового Кодекса, акциз не может быть меньше 60% от стоимости сигарет.

Фото: facebook.com

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