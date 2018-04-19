Вчера случилось событие, которое может перевернуть политическую ситуацию в Украине. Появилась первая аудиозапись из пленок нардепа Александра Онищенко с голосом президента Порошенко.

Накануне "Страна" первой опубликовала текстовую расшифровку этих записей.

На них нардеп общается с гарантом и передает ему коррупционное предложение - долю в газовом бизнесе экс-министра экологии Николая Злочевского. В обмен на закрытие потив него уголовных дел.

Президент (а точнее, его голос) отреагировал на это благосклонно, назвал Злочевского "хорошим парнем" и пообещал подумать, что можно сделать.

Из разговора слышно, что Злочевский перечислил на компании, подконтрольные Порошенко, десять миллионов долларов - и готов "свернуть этот долг", если президент примет его предложение.

Что интересно, в начале 2017 года дела против экс-министра времен Януковича были в Украине действительно закрыты.

В соцсетях заявили, что президент не может оставить публикацию пленок без объяснений - иначе это будет говорить о его причастности к схемам, расписанным Онищенко.

"Страна" собрала реакцию на разоблачения нардепа.

"Порошенко должен объясниться"

"Книга Александр Онищенко - это украинский Уотергейтский скандал. Порошенко обязан дать интервью и объясниться с обществом", - считает телеведущая Наталья Влащенко.

Параллели с Уотергейтом проводит и блогер Максим Гольдарб.

"Обнародование плёнок с записью президентских "переговоров" о 50/50 - похлеще Уотергейтского скандала. В разы. Интересно, поступит ли Порошенко как когда-то американец Никсон: подаст ли в отставку? Хватит ли хоть грамма совести, понятийности, морали? Или все слишком "цинично-барыжно"?!".

С тем, что президент должен как-то отреагировать, согласен и журналист Юрий Бутусов:

"Это обвинение президент обязан прокомментировать. Здесь промолчать нельзя. Вариантов реакции два: признать или опровергнуть. Опровергнуть - значит подать в суд на Ньюсван (телеканал, в эфире которого прозвучали пленки - ред.), доказать, что все неправда.

На записи голос, похожий на голос президента по сути обсуждает получение взятки в 10 миллионов долларов от Онищенко и другого беглого олигарха Злочевского. Обсуждается чисто коррупционный вопрос о закрытии уголовных дел, и голос президента это не опровергает, и соглашается.

Интересно, что сказали американцы о записи. Этот скандал является убийственным компроматом для президента и нуждается в срочных разъяснениях.

Но пока никаких заявлений президент не делал. Хотя это его обязанность в данном случае".

Объясниться президенту предлагает и блогер Макс Бужанский.

"Как гражданин, я искренне желаю Президенту найти в себе мужество объясниться на предмет плёнок Онищенко. И привести убедительные доказательства своей непричастности.

Никакие деньги не стоят Ростова и счастья не подарят".

"В цивилизованной стране был бы импичмент"

Нардеп от БПП Егор Фирсов считает, что в другой стране после таких пленок был бы импичмент.

"В любой цивилизованной стране, был бы импичмент и реальный тюремный срок. Аудиозапись не оставляет сомнений и вариантов для манипуляций, Порошенко - коррупционер, как и его ближайшее окружение. Это очередное доказательство того, что Президент использует свою власть для личного обогащения и наконец-то мы получили прямые тому конкретные доказательства.

Будет ли честное расследование у нас? Конечно же нет! Вероятно если и будет, то уже после выборов. И в зависимости от того, кого мы с вами выберем следующим Президентом Украины".

Нардеп Сергей Власенко говорит о том же. По его словам, украинские медиа массово замолчали тему пленок Онищенко - хотя в любой другой стране это была бы сенсация абсолютно для всех СМИ:

"После вчерашнего эфира на NewsOne, сегодня утром пересмотрел ряд информационных интернет ресурсов "первого эшелона". Некоторые из них поставил новость о том, что "Мельничук разбил нос Линько" и НИКТО не поставил новость о коррупции Пеци, доказательства которой вчера предоставил Онищенко в эфире NewsOne.

В любой другой стране это было бы информационная бомба, которая повлекла бы за собой отставки, уголовные производства и безусловно обсуждалась бы всеми-всеми-всеми".

Журналист Станислав Речинский сравнил "Порошенкогейт" с "Кучмагейтом" - когда были опубликованы пленки Мельниченко.

"После пленок, на которых Президент Украины приказывает "отдать чеченцам" журналиста, пленки на которых другой Президент за долю в 50 процентов дает иммунитет от уголовного преследования удивления уже не вызывают. Разве что омерзение. Но пленки Онищенко ценны тем, что "клиент" сейчас со страху начнет делать глупости".

Некоторых пользователей, наслушавшихся пленок Онищенко, потянуло на поэзию. Например, журналиста Михаила Ткача:

"Коля хороший парень

Не то что Саакашвили

Коля хороший парень

Едва ли не лучший в мире

Против меня не "мутит"

Газ поставляет исправно

Коля = янукович

Но в бизнесе это не главное".

Упомянутый выше Михаил Саакашвили вспомнил, как после его конфликта с Злочевским, в Одесской ОГА начались обыски.

"Когда я наехал на Злочевского, ГПУ через несколько дней устроила маски-шоу у меня в Областной администрации, а Порошенко за моей спиной договаривался со Злочевским. А потом тот же Порошенко обвинял меня в сделках с людьми Януковича".

Журналист Александр Дубинский считает, что публикация пленок может сорвать планы объединения провластных сил вокруг фигуры Петра Алексеевича.

"Ключевая цель публикации плёнок Александра Онищенко сейчас - помешать Порошенко заключить союз с Народным фронтом и Гройсманом по созданию объединённой политической силы и выдвижение Порошенко единым кандидатам в 2019.

Апрель-май это последние месяцы, когда по закону Порошенко может распустить Раду - и попытаться переизбраться до момента окончательного обнуления своих рейтингов".

Юрист Андрей Смирнов считает, что у Порошенко теперь остался выбор - между биографией Муссолини или Чаушеску.

""Хорошая" история о президенте, про которого вроде как нового ничего и не узнали.

Роттердам +, Липецкая фабрика, слепой траст, Мальдивы, заработки и кражи на армии своей же страны, продажа конфет в подконтрольное России Приднестровье, а теперь и "Коля хороший парень".

Выбор есть всегда. Вот биография Муссолини, а вот Чаушеску. Выбирайте, Пётр Алексеевич.

И отдельно для Артёма Сытника, заявившего в 2017 году о "ликвидации схем Онищенко".

Артём Сергеевич, не существует схем Онищенко, есть схемы вашего начальника Порошенко, организатора и руководителя организованной преступной группой".

"Американцы в курсе офшоров Порошенко"

Экс-глава СБУ Валентин Наливайченко прокомментировал "Стране" признания Александра Онищенко о том, что администрация президента вовлечена в коррупцию - в частности, скупку голосов в Раде.

Он напомнил, что НАБУ уже давно расследует дела по взяткам нардепам за голосование по принятию госбюджета, увольнению Шокина и назначению Луценко генпрокурором. А также снятию с должности самого Наливайченко.

"На сегодня мы имеем дополнительные факты как доказательства получения неправомерной выгоды народными депутатами Украины за голосование в парламенте ряда законопроектов, вытекающих из пленок Онищенко и его книги", - прокомментировал экс-глава СБУ.

Он рассказал, что в день его отставки "Порошенко держал меня целый день у себя в кабинете - он боялся, что парламент пожелает заслушать мой отчет"(согласно процедуре) перед рассмотрением вопроса об отставке. Теперь я понимаю, что после того как все было готово для голосования (собранные средства для раздачи народным депутатам) его попустило и я смог уйти. Помню, президент даже молниеносно выхватил откуда-то и открыл бутылку дорогого на вид шампанского - я отказался пить и ушел", - рассказал Наливайченко "Стране".

По его словам, США полностью владеют информацией о коррупции, сделках Порошенко и его окружения - "я обратился в Министерство юстиции США с имеющейся у меня информацией (названия оффшоров, бенефициары, платежки, суммы)".

"США пока не трогают непосредственно Порошенко только потому потому, что есть российская агрессия, является аннексированным Крым, есть Путин, Асад, Ким Чен Ын. Но по отношению к окружающим - ведется "активная работа", - заявил Наливайченко.

"Это - шок. Это - книга импичмента президента", - заключает экс-глава СБУ.