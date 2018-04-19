Знаковая встреча двух лидеров становится все реальнее. Президент США Дональд Трамп и глава Северной Кореи Ким Чен Ын могут провести переговоры в Швейцарии. Ранее директор ЦРУ уже вылетал для обсуждения деталей встречи в КНДР.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на собственные источники.

По их информации, в числе возможных мест встречи двух лидеров упоминались Пекин, Пхеньян и Улан-Батор. Однако, они все были отвергнуты по соображениям безопасности.

Источники утверждают, что официальные лица США выступают за более нейтральные места для встречи, желательно в Европе.

При этом представители двух стран пока не приняли окончательное решение. Тем не менее, Швейцария находится в числе предпочтительных вариантов.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Германия попросит Трампа не привлекать ее к новым санкциям против России.