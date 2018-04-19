Ученые установили, что упавший в Судане в 2008 году небольшой астероид с вкраплениями алмазов является обломком древней протопланеты, существовавшей еще на заре формирования Солнечной системы.

Об этом сообщает ВВС.

Астрономы из Федеральной политехнической школы Лозанны доказали, что отдельные алмазы размерами до 100 микрон, не могли сформироваться за счет одиночного удара и сормировались, лишь вырастая в течение длительного времени под давлением в ядре протопланеты, которая вращалась вокруг Солнца.

Ученые пришли к выводу, что протопланета была размером примерно с Меркурий или Марс.

Открытие может пролить свет на один из важнейших вопросов астрономии, связанный с тем, как формировались планеты Солнечной системы.

Астероид 2008 TC3 упал 7 октября 2008 года в Нубийской пустыне на севере Судана. Это был первый случай, когда о столкновении с астероидом земляне были предупреждены заранее. Небесного гостя назвали Альмахата Ситта.

Фото: bbc.com

Напомним, что в древних льдах Антарктиды исследователи обнаружили сотни новых метеоритов.

Как сообщала "Страна", NASA исследует астероид, который стоит $10 тысяч квадриллионов.